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Влада Білорусі відреагувала на санкції

Неділя, 27 вересня 2020, 08:28
Олександр Лукашенко і Володимир Макей

Глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив, що санкції чи інші обмежувальні заходи проти Білорусі "шкідливі абсолютно для всіх".

Джерело: звернення Макея до учасників сесії Генасамблеї ООН

Пряма мова: "Після невдалої спроби нав'язати нам кольорову революцію ми відчуваємо зовнішнє втручання, спрямоване на підрив державного ладу.

Окремі заяви, які межують з цинізмом, з боку низки наших західних сусідів про нібито турботу про суверенітет Білорусі та її добробут насправді є ні чим іншим, як спробами втягнути країну в хаос і анархію, які відкинуть Білорусь в її розвитку на багато років назад.

Втручання в наші внутрішні справи, санкції чи інші обмежувальні заходи проти Білорусі матимуть зворотний ефект і шкідливі абсолютно для всіх".

Деталі: Макей додав, що партнерам Білорусі слід проявити "стриманість і неупередженість".

Нагадаємо: Литва, Латвія і Естонія стали першими в світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.

Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

Українська правда
Теми: БілорусьсанкціїЛукашенко


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