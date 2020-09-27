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Власти Беларуси отреагировали на санкции

Воскресенье, 27 сентября 2020, 08:28
Александр Лукашенко и Владимир Макей

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что санкции или другие ограничительные меры против Беларуси "вредны абсолютно для всех".

Источник: обращение Макея к участникам сессии Генассамблеи ООН

Прямая речь: "После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя.

Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Белоруссии и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад.

Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех".

Детали: Макей добавил, что партнерам Беларуси следует проявить "сдержанность и беспристрастность".

Напомним: Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Украинская правда
Темы: БеларусьсанкцииЛукашенко


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