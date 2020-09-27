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Коронавірус: в Україні знову більше 3 тисяч заражень, 56 людей померли

Неділя, 27 вересня 2020, 09:19

Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків коронавірусу виявили на Харківщині – 494, при цьому 5 хворих померли.

Також серед лідерів з поширення вірусу знаходиться столиця. У Києві за добу "плюс" 323 зараження та 11 летальних випадків.

У Дніпропетровській області – 167 випадків Covid-19 та 5 смертей.

Одужали за добу 1 009 людей.

 

Нагадаємо: 25 вересня в Україні були виявлені рекордні 3 833 випадки коронавірусу, 76 хворих померли і 1740 одужали.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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