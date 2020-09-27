Коронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли

В течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев коронавируса обнаружили на Харьковщине – 494, при этом 5 больных умерли.

Также среди лидеров по распространению вируса находится столица. В Киеве за сутки "плюс" 323 заражения и 11 летальных исходов.

В Днепропетровской области – 167 случаев Covid-19 и 5 смертей.

Выздоровели за сутки 1 009 человек.

Напомним: 25 сентября в Украине были обнаружены рекордные 3 833 случая коронавируса, 76 больных умерли и 1740 выздоровели.