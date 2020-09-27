У "Слузі народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії

Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата Миколи Галушка про продаж місць у списках "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили – від парламентаря поки не надходила офіційна письмова заява про вихід з партії.

Джерело: повідомлення партії "Слуга народу" у Facebook

Дослівно: "Депутат виклав у соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку "Слуги Народу" на окрузі № 97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки".

Деталі: При цьому у політсилі зазначили, що також перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський: "За його даними, пан Галушко зустрічався з політичними опонентами "Слуги Народу" на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори".

У "Слузі народу" додали, що коли від депутата надійде офіційна письмова заява про вихід з партії, то її розглянуть у відповідному до статуту порядку.

Окрім цього у повідомленні говориться: "Про вихід пана Галушка з фракції "Слуга Народу" у парламенті не йдеться".

Нагадаємо: напередодні Микола Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.