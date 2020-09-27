Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії

Неділя, 27 вересня 2020, 12:10
У Слузі народу відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії
Микола Галушко

Партія "Слуга народу" назвала слова народного депутата Миколи Галушка про продаж місць у списках "дуже серйозними звинуваченнями", водночас у політсилі наголосили – від парламентаря поки не надходила офіційна письмова заява про вихід з партії.

Джерело: повідомлення партії "Слуга народу" у Facebook

Дослівно: "Депутат виклав у соцмережі відеозвернення до президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку "Слуги Народу" на окрузі № 97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки "договорняки" та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки".

Деталі: При цьому у політсилі зазначили, що також перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський: "За його даними, пан Галушко зустрічався з політичними опонентами "Слуги Народу" на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори".

У "Слузі народу" додали, що коли від депутата надійде офіційна письмова заява про вихід з партії, то її розглянуть у відповідному до статуту порядку.

Окрім цього у повідомленні говориться: "Про вихід пана Галушка з фракції "Слуга Народу" у парламенті не йдеться".

Нагадаємо: напередодні Микола Галушко заявив, що всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народувибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: