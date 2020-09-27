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В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии

Воскресенье, 27 сентября 2020, 12:10
В Слуге народа отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии
Николай Галушко

Партия "Слуга народа" назвала слова народного депутата Николая Галушко о продаже мест в списках "очень серьезными обвинениями", в то же время в политсиле подчеркнули – от парламентария пока не поступало официальное письменное заявление о выходе из партии.

Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook

Дословно: "Депутат опубликовал в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги Народа" на округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки".

Детали: При этом в политсиле отметили, что проверяют факты, которые предоставил руководитель Киевской областной организации партии "Слуга Народа" Александр Дубинский: "По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги Народа" на округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их в списки на местные выборы".

В "Слуге народа" добавили, что когда от депутата поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, то его рассмотрят в соответствующем порядке.

Кроме этого в сообщении говорится: "О выходе господина Галушко из фракции "Слуга Народа" в парламенте речь не идет".

Напомним: накануне Николай Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборы
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