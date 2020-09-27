Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии

Воскресенье, 27 сентября 2020, 12:10
Николай Галушко

Партия "Слуга народа" назвала слова народного депутата Николая Галушко о продаже мест в списках "очень серьезными обвинениями", в то же время в политсиле подчеркнули – от парламентария пока не поступало официальное письменное заявление о выходе из партии.

Источник: сообщение партии "Слуга народа" в Facebook

Дословно: "Депутат опубликовал в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги Народа" на округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки".

Детали: При этом в политсиле отметили, что проверяют факты, которые предоставил руководитель Киевской областной организации партии "Слуга Народа" Александр Дубинский: "По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги Народа" на округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их в списки на местные выборы".

В "Слуге народа" добавили, что когда от депутата поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, то его рассмотрят в соответствующем порядке.

Кроме этого в сообщении говорится: "О выходе господина Галушко из фракции "Слуга Народа" в парламенте речь не идет".

Напомним: накануне Николай Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоАзербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха

таблицаКоронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли

видеоНардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии

видеоВ Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов

Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки

фотоКатастрофа АН-26: опубликовали имена погибших

Все новости...
Слуга народа
Нардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии
Технологии местных выборов. Общие тенденции и региональные особенности
У команды Зеленского нет абсолютно лояльных медиа и системного пиара – мониторинг
Последние новости
12:42
Азербайджан заявил, что его армия перешла в наступление
12:13
Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение
12:10
В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии
11:25
"Слуги народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы рассчитаться с производителями "зеленой" энергетики
11:09
Катастрофа АН-26: среди погибших – сын депутата Николаевского облсовета
10:40
Макрон: очевидно, что Лукашенко должен уйти
10:13
видеоАзербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха
09:19
таблицаКоронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли
08:52
картаПогода на воскресенье: похолодание и дожди
08:28
видеоВласти Беларуси отреагировали на санкции
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!