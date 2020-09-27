У Києві за добу більше 300 випадків коронавірусу, 11 людей померли

Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу, 26 вересня, на 323 людини, 11 хворих померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина. На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Минулу добу Covid-19 виявили у:

174 жінок віком від 18 до 84 років

122 чоловіків віком від 21 до 73 рокiв

15 дівчаток від 2 років до 17, та у 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 12 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканців Києва.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 69. У Солом‘янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків".

Нагадаємо: Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли.