Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві за добу більше 300 випадків коронавірусу, 11 людей померли

Неділя, 27 вересня 2020, 13:19

Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу, 26 вересня, на 323 людини, 11 хворих померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина. На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Минулу добу Covid-19 виявили у:

  • 174 жінок віком від 18 до 84 років
  • 122 чоловіків віком від 21 до 73 рокiв
  • 15 дівчаток від 2 років до 17, та у 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 12 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканців Києва.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 69. У Солом‘янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків".

 

Нагадаємо: Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нагірний Карабах: армія Азербайджану взяла під свій контроль 6 селищ

Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан

У "Слузі народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії

відеоАзербайджан та Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах

таблицяКоронавірус: в Україні знову більше 3 тисяч заражень, 56 людей померли

відеоНардеп від "Слуги народу" заявив про вихід з партії

Усі новини...
коронавірус
Коронавірус: в Україні знову більше 3 тисяч заражень, 56 людей померли
Канада виділить $340 мільйонів для Глобального альянсу вакцинації
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна знаходиться на 15-му місці
Останні новини
14:14
"Він схожий на Геббельса": Байден порівняв Трампа з нацистським пропагандистом
14:11
McDonald's виділить понад мільйон доларів на поліпшення виробництва картоплі
13:47
Нагірний Карабах: армія Азербайджану взяла під свій контроль 6 селищ
13:27
Генсек Ради Європи закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху
13:19
інфографікаУ Києві за добу більше 300 випадків коронавірусу, 11 людей померли
13:14
На нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Дніпра в 2021 році буде потрібно 1,6 мільярди
12:42
Азербайджан заявив, що його армія перейшла у наступ
12:13
Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан
12:10
У "Слузі народу" відреагували на заяву нардепа Галушка про вихід з партії
11:25
"Слуги народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 млрд, щоб розрахуватися з виробниками "зеленої" енергетики
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!