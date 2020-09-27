Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли

Воскресенье, 27 сентября 2020, 13:19
В Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки, 26 сентября, на 323 человека, 11 больных умерли.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина. На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у:

  • 174 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,
  • 122 мужчин в возрасте от 21 до 73 лет,
  • 15 девочек от 2 лет до 17, и у 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском – 54. И в Оболонском районе – 47 случаев".

 

Напомним: В течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных лиц умерли.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиевэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: