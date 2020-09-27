В Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки, 26 сентября, на 323 человека, 11 больных умерли.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина. На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у:

174 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,

122 мужчин в возрасте от 21 до 73 лет,

15 девочек от 2 лет до 17, и у 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском – 54. И в Оболонском районе – 47 случаев".

Напомним: В течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных лиц умерли.