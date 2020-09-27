Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли

Воскресенье, 27 сентября 2020, 13:19

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки, 26 сентября, на 323 человека, 11 больных умерли.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Детали: За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина. На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у:

  • 174 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,
  • 122 мужчин в возрасте от 21 до 73 лет,
  • 15 девочек от 2 лет до 17, и у 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие-на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителя Киева.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском – 54. И в Оболонском районе – 47 случаев".

 

Напомним: В течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных лиц умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль 6 поселков

Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение

В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии

видеоАзербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха

таблицаКоронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли

видеоНардеп от "Слуги народа" заявил о выходе из партии

Все новости...
коронавирус
Коронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли
Канада выделит $340 млн для Глобального альянса вакцинации
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина на 15-м месте
Последние новости
14:14
"Он похож на Геббельса": Байден сравнил Трампа с нацистским пропагандистом
14:11
McDonald's выделит более миллиона долларов на улучшение производства картофеля
13:47
Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль 6 поселков
13:27
В Совете Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
13:19
инфографикаВ Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли
13:14
На новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,6 миллиарда
12:42
Азербайджан заявил, что его армия перешла в наступление
12:13
Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение
12:10
В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии
11:25
"Слуги народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы рассчитаться с производителями "зеленой" энергетики
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!