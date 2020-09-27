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У центр Мінська стягнули бронетехніку, на площах – силовики з автоматами

Неділя, 27 вересня 2020, 15:13
фото: TUT.BY

Білоруські силові відомства посилюють заходи безпеки в центрі Мінська, де в неділю прихильники опозиції мають намір провести інавгурацію Світлани Тихановської.

Джерело: Інтерфакс Захід, портал TUT.BY

Деталі: У 50-й день протестів у Мінську Палац Незалежності (міська резиденція Олександра Лукашенка) оточений кількома кордонами силовиків. Біля резиденції стоїть бронетехніка - не менше 5 БТР, військові вантажівки і машини з рулонами колючого дроту.

Площа державного прапора оточена міліцією і військовими, вони озброєні автоматами Калашникова.

Оточені традиційні точки збору прихильників опозиції.

Зокрема, стела" Мінськ - місто-герой " і музей Великої Вітчизняної війни по периметру обгороджені металевими конструкціями, обтягнуті колючим дротом. У оточення чергують військові.

Також силовики вишикувалися навколо основних площ у центрі міста.

Майдан Незалежності обгороджено металевими огорожами. По периметру чергують співробітники міліції. На площі знаходяться силовики в оливковій формі без розпізнавальних знаків. Підземний центр" Столиця", розташований під площею, закритий.

Під мостом в створі вулиці Московської припарковані водомети, десятки вантажівок ОМОН, автомобілі системи" рубіж " з триметровими металевими щитами на бампері. Проїзд у бік вокзалу закритий. Оточена також Жовтнева площа.

Тим часом, до центру міста колонами сходяться протестувальники. Люди збираються в спальних районах і великими групами рухаються в напрямку стели "Мінськ місто-герой".

 

Силовики намагаються перешкодити руху людей: затримують відстаючих від Колон, а також тих, хто рухається невеликими групами по 2-3 людини.

Нагадаємо: Швеція закликає керівництво Білорусі припинити репресії проти опозиції та розпочати з нею діалог, у здійсненні якого Стокгольм готовий посприяти.

Теми: Білорусьмітингиопозиція


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