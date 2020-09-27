Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами

Воскресенье, 27 сентября 2020, 15:13
фото: TUT.BY

Белорусские силовые ведомства усиливают меры безопасности в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции намерены провести инаугурацию Светланы Тихановской.

Источник: Интерфакс Запад, портал TUT.BY

Детали: В 50-й день протестов в Минске Дворец Независимости (городская резиденция Александра Лукашенко) оцеплен несколькими кордонами силовиков. Возле резиденции стоит бронетехника – не менее 5 БТР, военные грузовики и машины с рулонами колючей проволоки.

Площадь государственного флага оцеплена милицией и военными, они вооружены автоматами Калашникова.

Оцеплены традиционные точки сбора сторонников оппозиции.

В частности, стела "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны по периметру огорожены металлическими конструкциями, обтянуты колючей проволокой. У оцепления дежурят военные.

Также силовики выстроились вокруг основных площадей в центре города.

Площадь Независимости огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный центр "Столица", расположенный под площадью, закрыт.

Под мостом в створе улицы Московской припаркованы водометы, десятки грузовиков ОМОН, автомобили системы "Рубеж" с трехметровыми металлическими щитами на бампере. Проезд в сторону вокзала закрыт. Оцеплена также Октябрьская площадь.

Тем временем, к центру города колоннами сходятся протестующие. Люди собираются в спальных районах и большими группами движутся в направлении стелы "Минск город-герой".

 

Силовики пытаются помешать движению людей: задерживают отстающих от колонн, а также тех, кто движется небольшими группами по 2-3 человека.

Напомним: Швеция призывает руководство Беларуси прекратить репрессии против оппозиции и начать с ней диалог, в осуществлении которого Стокгольм готов помочь.

Темы: Беларусьмитингиоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоВ центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами

Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль 6 поселков

Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение

В "Слуге народа" отреагировали на заявление нардепа Галушко о выходе из партии

видеоАзербайджан и Армения возобновили боевые действия из-за Нагорного Карабаха

таблицаКоронавирус: в Украине снова более 3 тысяч заражений, 56 человек умерли

Все новости...
Беларусь
Макрон: очевидно, что Лукашенко должен уйти
Власти Беларуси отреагировали на санкции
В Беларуси "кибер-партизаны" взломали эфир государственных телеканалов
Последние новости
15:35
Глава Евросовета призвал немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе
15:13
видео, фотоВ центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами
14:50
Укрзализныця проиграла апелляцию по долгу Сбербанку в 68 млн долларов
14:44
МИД не определился, поддерживать ли Азербайджан в конфликте с Арменией
14:14
"Он похож на Геббельса": Байден сравнил Трампа с нацистским пропагандистом
14:11
McDonald's выделит более миллиона долларов на улучшение производства картофеля
13:47
Нагорный Карабах: Азербайджанская армия взяла под свой контроль 6 поселков
13:27
В Совете Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
13:19
инфографикаВ Киеве за сутки более 300 случаев коронавируса, 11 человек умерли
13:14
На новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,6 миллиарда
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!