В центр Минск стянули бронетехнику, на площадях – силовики с автоматами

Белорусские силовые ведомства усиливают меры безопасности в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции намерены провести инаугурацию Светланы Тихановской.

Источник: Интерфакс Запад, портал TUT.BY

Детали: В 50-й день протестов в Минске Дворец Независимости (городская резиденция Александра Лукашенко) оцеплен несколькими кордонами силовиков. Возле резиденции стоит бронетехника – не менее 5 БТР, военные грузовики и машины с рулонами колючей проволоки.

Площадь государственного флага оцеплена милицией и военными, они вооружены автоматами Калашникова.

Оцеплены традиционные точки сбора сторонников оппозиции.

В частности, стела "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны по периметру огорожены металлическими конструкциями, обтянуты колючей проволокой. У оцепления дежурят военные.

Также силовики выстроились вокруг основных площадей в центре города.

Площадь Независимости огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный центр "Столица", расположенный под площадью, закрыт.

Под мостом в створе улицы Московской припаркованы водометы, десятки грузовиков ОМОН, автомобили системы "Рубеж" с трехметровыми металлическими щитами на бампере. Проезд в сторону вокзала закрыт. Оцеплена также Октябрьская площадь.

Тем временем, к центру города колоннами сходятся протестующие. Люди собираются в спальных районах и большими группами движутся в направлении стелы "Минск город-герой".

Силовики пытаются помешать движению людей: задерживают отстающих от колонн, а также тех, кто движется небольшими группами по 2-3 человека.

Напомним: Швеция призывает руководство Беларуси прекратить репрессии против оппозиции и начать с ней диалог, в осуществлении которого Стокгольм готов помочь.