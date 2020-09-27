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"Шахтар" за дві хвилини забив два голи і здолав "Олімпік"

Неділя, 27 вересня 2020, 18:55

Донецький "Шахтар" у матчі 4 туру української Прем`єр-ліги здолав "Олімпік" з рахунком 2:0.

Поєдинок пройшов у неділю 27 вересня у Києві на НСК "Олімпійський".

Гірники постійно атакували ворота "Олімпіка", але вдало грав воротар "гостей" Артем Кичак. На старті поєдинку Кичак відбив небезпечні удари від Марлоса та Алана Патріка.

На 42-й хвилині суддя призначив доволі сумнівний пенальті у ворота "Олімпіка". З 11 метрів Алан Патрік не зумів переграти Артема Кичака. В "Олімпіка" за перші 45-ть хвилин був лише один удар у площину воріт, що без проблем взяв Андрій П`ятов.

На початку другого тайму було кілька перспективних атак в "Олімпкіка", але рефері не помічав порушення правил у штрафному майданчику на півзахиснику "Олімпіка" Беніто.

На 65-й хвилині "Шахтар" відкриває рахунок у грі. Після пасу Віктора Корнієнка півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко пробив у кут воріт – 1:0. За хвилину рахунок стає вже 2:0. Після перехоплення в центрі поля Жуніор Мораєс вибіг сам на сам з Кичаком, і переграв воротаря "Олімпіка" – 2:0.

Мав шанс Темур Чогадзе скоротити розрив у рахунку, але добре відіграв П`ятов.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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