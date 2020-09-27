Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" за дві хвилини забив два голи і здолав "Олімпік"

Неділя, 27 вересня 2020, 18:55
Шахтар за дві хвилини забив два голи і здолав Олімпік

Донецький "Шахтар" у матчі 4 туру української Прем`єр-ліги здолав "Олімпік" з рахунком 2:0.

Поєдинок пройшов у неділю 27 вересня у Києві на НСК "Олімпійський".

Гірники постійно атакували ворота "Олімпіка", але вдало грав воротар "гостей" Артем Кичак. На старті поєдинку Кичак відбив небезпечні удари від Марлоса та Алана Патріка.

На 42-й хвилині суддя призначив доволі сумнівний пенальті у ворота "Олімпіка". З 11 метрів Алан Патрік не зумів переграти Артема Кичака. В "Олімпіка" за перші 45-ть хвилин був лише один удар у площину воріт, що без проблем взяв Андрій П`ятов.

На початку другого тайму було кілька перспективних атак в "Олімпкіка", але рефері не помічав порушення правил у штрафному майданчику на півзахиснику "Олімпіка" Беніто.

На 65-й хвилині "Шахтар" відкриває рахунок у грі. Після пасу Віктора Корнієнка півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко пробив у кут воріт – 1:0. За хвилину рахунок стає вже 2:0. Після перехоплення в центрі поля Жуніор Мораєс вибіг сам на сам з Кичаком, і переграв воротаря "Олімпіка" – 2:0.

Мав шанс Темур Чогадзе скоротити розрив у рахунку, але добре відіграв П`ятов.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
футбол
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: