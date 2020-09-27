"Шахтер" за две минуты забил два гола и одолел "Олимпик"

Донецкий "Шахтер" в матче 4 тура украинской Премьер-лиги одолел "Олимпик" со счетом 2:0.

Поединок прошел в воскресенье 27 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Горняки постоянно атаковали ворота "Олимпика", но удачно играл вратарь "гостей" Артем Кичак. На старте поединка Кичак отбил опасные удары от Марлоса и Алана Патрика.

На 42-й минуте судья назначил довольно сомнительный пенальти в ворота "Олимпика". С 11 метров Алан Патрик не сумел переиграть Артема Кичака. У "Олимпика" за первые 45-ть минут был лишь один удар в створ ворот, который без проблем взял Андрей Пятов.

В начале второго тайма было несколько перспективных атак у "Олимпкика", но рефери не замечал нарушения правил в штрафной площадке на полузащитнике "Олимпика" Бенито.

На 65-й минуте "Шахтер" открывает счет в игре. После паса Виктора Корниенко полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко пробил в угол ворот – 1:0. Через минуту счет становится уже 2:0. После перехвата в центре поля Жуниор Мораес выбежал один на один с Кичаком, и переиграл вратаря "Олимпика" – 2:0.

Имел шанс Темур Чогадзе сократить разрыв в счете, но хорошо отыграл Пятов.