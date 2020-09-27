У Карпатах випав перший сніг
Неділя, 27 вересня 2020, 20:03
На Чорногірському хребті у Карпатах в неділю випав перший сніг.
Джерело: відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах
Дослівно: "У Карпатах 26-27 вересня, внаслідок проходження активного циклону, температура повітря у горах знизилась до +4°С, а на високогір'ї - до +1°С (місцями до 0°С).
Зафіксовано випадіння сильних дощів, на Чорногірському хребті випав перший сніг".
Деталі: У повідомленні також опубліковано фото снігу на горі Піп Іван, що в Івано-Франківській області.