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У Карпатах випав перший сніг

Неділя, 27 вересня 2020, 20:03
У Карпатах випав перший сніг
Укргідрометцентр

На Чорногірському хребті у Карпатах в неділю випав перший сніг.

Джерело: відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах

 
фото Укргідрометцентру

Дослівно: "У Карпатах 26-27 вересня, внаслідок проходження активного циклону, температура повітря у горах знизилась до +4°С, а на високогір'ї - до +1°С (місцями до 0°С).

Зафіксовано випадіння сильних дощів, на Чорногірському хребті випав перший сніг".

Деталі: У повідомленні також опубліковано фото снігу на горі Піп Іван, що в Івано-Франківській області.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКарпати
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