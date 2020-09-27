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В Карпатах выпал первый снег

Воскресенье, 27 сентября 2020, 20:03
Укргидрометцентр

На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье выпал первый снег.

Источник: отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах

 
фото Укргидрометцентра

Дословно: "В Карпатах 26-27 сентября, в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С).

Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег".

Детали: В сообщении также опубликовано фото снега на горе Поп Иван, что в Ивано-Франковской области.

 
 

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты


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