Новий тиждень в Україні буде дощовим і холодним

У понеділок, 28 вересня, на Західній Україні очікуються дощі, на решті території – без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Температура в Україні в понеділок 18-22° тепла, на Півдні до +26°.

29 вересня на більшості території пройдуть дощі, на Заході України – сильні.

Температура повітря вдень на Заході +13-16°, на решті території – 16-24°. У Києві, північних і східних областях хмарно, але без опадів.

У середу, 30 вересня, дощі та зливи охоплять всю Україну. Температура на більшості території – до 13-16°, на Півдні до 20°.

1 і 2 жовтня на всій території України також пройдуть дощі, подекуди з грозами.

Що передувало: На Чорногірському хребті у Карпатах в неділю випав перший сніг.