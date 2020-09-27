Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая неделя в Украине будет дождливой и холодной

Воскресенье, 27 сентября 2020, 20:49
Новая неделя в Украине будет дождливой и холодной

В понедельник, 28 сентября, на Западной Украине ожидаются дожди, на остальной территории – без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

 

Детали: Температура в Украине в понедельник 18-22° тепла, на юге до +26°.

29 сентября на большей части территории пройдут дожди, на западе Украины – сильные.

Температура воздуха днем ​​на Западе +13-16°, на остальной территории 16-24°. В Киеве, северных и восточных областях облачно, но без осадков.

 

В среду, 30 сентября, дожди и ливни охватят всю Украину. Температура на большей части территории – до 13-16°, на юге до 20°.

 

1 и 2 октября на всей территории Украины также пройдут дожди, местами с грозами.

 
 

Что предшествовало: На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье выпал первый снег.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: