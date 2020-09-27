Новая неделя в Украине будет дождливой и холодной

В понедельник, 28 сентября, на Западной Украине ожидаются дожди, на остальной территории – без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура в Украине в понедельник 18-22° тепла, на юге до +26°.

29 сентября на большей части территории пройдут дожди, на западе Украины – сильные.

Температура воздуха днем ​​на Западе +13-16°, на остальной территории 16-24°. В Киеве, северных и восточных областях облачно, но без осадков.

В среду, 30 сентября, дожди и ливни охватят всю Украину. Температура на большей части территории – до 13-16°, на юге до 20°.

1 и 2 октября на всей территории Украины также пройдут дожди, местами с грозами.

Что предшествовало: На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье выпал первый снег.