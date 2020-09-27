Новая неделя в Украине будет дождливой и холодной
Воскресенье, 27 сентября 2020, 20:49
В понедельник, 28 сентября, на Западной Украине ожидаются дожди, на остальной территории – без осадков.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Температура в Украине в понедельник 18-22° тепла, на юге до +26°.
29 сентября на большей части территории пройдут дожди, на западе Украины – сильные.
Температура воздуха днем на Западе +13-16°, на остальной территории 16-24°. В Киеве, северных и восточных областях облачно, но без осадков.
В среду, 30 сентября, дожди и ливни охватят всю Украину. Температура на большей части территории – до 13-16°, на юге до 20°.
1 и 2 октября на всей территории Украины также пройдут дожди, местами с грозами.
Что предшествовало: На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье выпал первый снег.
Украинская правда