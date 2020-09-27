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МАУ скасовує рейси до Єревана і думає про Баку

Неділя, 27 вересня 2020, 21:07
МАУ скасовує рейси до Єревана і думає про Баку
avianews.com

Авіакомпанія МАУ тимчасово скасовує рейси до Єревана через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Джерело: МАУ в Facebook

Деталі: Відповідне рішення було прийнято після аналізу ризиків спеціалістами МАУ під час вечірнього брифінгу.

Пряма мова керівника МАУ Євгенія Дихне: "Ми в компанії оцінили усі можливі ризики і вирішили – виконання рейсу до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією".

Деталі: Найближчий рейс МАУ до Єревана мав відбутися за розкладом в понеділок, 28 вересня, о 20:10.

В авіакомпанії запевнили, що її представники забезпечать необхідну комунікацію з пасажирами даного рейсу та нададуть їм усю необхідну підтримку, яку передбачає дана ситуація.

В МАУ додали, що рейси авіакомпанії до Баку повинні виконуватися з 4 жовтня, і рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації.

Що передувало: У неділю вранці Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Азербайджан вводить воєнний стан із 28 вересня. 

Українська правда

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Теми: авіаАзербайджанВірменія
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