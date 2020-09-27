МАУ отменяет рейсы в Ереван и думает о Баку
Авиакомпания МАУ временно отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Источник: МАУ в Facebook
Детали: Соответствующее решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга.
Прямая речь руководителя МАУ Евгения Дыхне: "Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией".
Детали: Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию в понедельник, 28 сентября, в 20:10.
В авиакомпании заверили, что ее представители обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.
В МАУ добавили, что рейсы авиакомпании в Баку должны выполняться с 4 октября, и решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.
Что предшествовало: В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.
Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.
Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября.