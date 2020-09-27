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МАУ отменяет рейсы в Ереван и думает о Баку

Воскресенье, 27 сентября 2020, 21:07
avianews.com

Авиакомпания МАУ временно отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Источник: МАУ в Facebook

Детали: Соответствующее решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга.

Прямая речь руководителя МАУ Евгения Дыхне: "Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией".

Детали: Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию в понедельник, 28 сентября, в 20:10.

В авиакомпании заверили, что ее представители обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

В МАУ добавили, что рейсы авиакомпании в Баку должны выполняться с 4 октября, и решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Что предшествовало: В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября. 

Украинская правда
Темы: авиаАзербайджанАрмения


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