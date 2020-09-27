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Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Неділя, 27 вересня 2020, 23:07

Азербайджан і самопроголошений Нагірний Карабах заявляють про загибель мирних жителів внаслідок військових дій між Азербайджаном і Вірменією.

Джерело: МЗС Азербайджану, яке цитує haqqin.az, так званий "омбудсмен" Нагірного Карабаху Артак Бегларян і "заступник міністра оборони Нагірного Карабаху" Артур Саргсян, пише вірменська служба Радіо Свобода

Деталі: Як заявили в МЗС Азербайджану, внаслідок артобстрілу Вірменії загинули п'ять членів однієї сім'ї в селі Гашалти Нафталанського району – Гурбанов Ельбрус 1951 року народження і четверо членів його сім'ї – Гурбанова Шафаят (1956), Гурбанова Фідан (2006), Гурбанов Шахріяр (2007) та Амірова Афаг (1981).

У МЗС заявили, що, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Азербайджану, вірменська сторона грубо порушує норми і принципи міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права і Женевською конвенцією 1949 року.

У той же час, "омбудсмен Нагірного Карабаху" Артак Бегларян заявив про загибель двох і поранення більше 30 мирних жителів внаслідок наступу Азербайджану.

Крім того, "заступник міністра оборони" Карабаху Артур Саргсян повідомив про 16 загиблих і понад 100 поранених вірменських військовослужбовців.

Разом з тим, представник Вірменського об'єднаного інформаційного центру Арцрун Ованнисян заявив, що армія Азербайджану втратила у неділю близько 200 людей, близько 30 одиниць бронетехніки, близько 20 безпілотників та іншу техніку.

Що передувало: У неділю вранці Вірменія і Азербайджан почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Азербайджан вводить воєнний стан із 28 вересня. 

Українська правда
Теми: АзербайджанВірменіявійна


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