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Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Воскресенье, 27 сентября 2020, 23:07
Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Источник: МИД Азербайджана, которое цитирует haqqin.az, так называемый "омбудсмен" Нагорного Карабаха Артак Бегларян и "заместитель министра обороны Нагорного Карабаха" Артур Саргсян, пишет армянская служба Радио Свобода

Детали: Как заявили в МИД Азербайджана, в результате артобстрела ВС Армении погибли пять членов одной семьи в селе Гашалты Нафталанского района – Гурбанов Эльбрус 1951 года рождения и четверо членов его семьи - Гурбанова Шафаят (1956), Гурбанова Фидан (2006), Гурбанов Шахрияр (2007) и Амирова Афаг (1981).

В МИД заявили, что, целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре Азербайджана, армянская сторона грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности международного гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года.

В то же время, "омбудсмен Нагорного Карабаха" Артак Бегларян заявил о гибели двух и ранении более 30 мирных жителей вследствие наступления Азербайджана.

Кроме того, "заместитель министра обороны" Карабаха Артур Саргсян сообщил о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих.

Вместе с тем, представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян заявил, что армия Азербайджана потеряла в воскресенье около 200 человек, около 30 единиц бронетехники, около 20 беспилотников и другую технику.

Что предшествовало: В воскресенье утром Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе и обвинили друг друга в эскалации насилия.

Через несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан вводит военное положение с 28 сентября. 

Украинская правда

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Темы: АзербайджанАрмениявойна
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