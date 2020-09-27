Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента Франції Еммануеля Макрона "незрілим політиком" і порадив йому зайнятися внутрішніми справами Франції.
Джерело: коментар Лукашенка, переданий його прес-секретарем білоруському державному агентству БЕЛТА у відповідь на заяву Макрона про те, що Лукашенко має піти з посади
Дослівно: "Перше. Як президент країни, виходячи з принципів самого пана Макрона (закладених у його заяві-заклику піти у відставку) хочу сказати, що сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому – коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети"".
"Крім "жовтих жилетів" також варто згадати проблеми Франції, що періодично виникають із рухом BLM і мусульманські протести в Марселі і Ліоні.
Підсумувавши все це, Мінськ жестом доброї волі готовий запропонувати себе в якості універсального й такого, що довів свою ефективність переговорного майданчика – для мирної передачі влади будь-якій з вищеназваних груп".
"Друге. Як досвідчений політик – незрілому – хочу порадити панові Макрону поменше дивитися по сторонах, і замість цього зайнятися, нарешті, внутрішніми справами Франції".
"І нарешті, як людина хочу відзначити, що, як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон надто багато уваги приділяє одному з екс-кандидатів у президенти Білорусі. З урахуванням того, що цей екс-кандидат – дама, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті – у себе вдома".
Що передувало: Раніше президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю заявив, що Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко. Протестувальники вважають, що на виборах перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка задля власної безпеки була вимушена виїхати з Білорусі.
- 23 вересня Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.
- Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.