Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента Франції Еммануеля Макрона "незрілим політиком" і порадив йому зайнятися внутрішніми справами Франції.

Джерело: коментар Лукашенка, переданий його прес-секретарем білоруському державному агентству БЕЛТА у відповідь на заяву Макрона про те, що Лукашенко має піти з посади

Дослівно: "Перше. Як президент країни, виходячи з принципів самого пана Макрона (закладених у його заяві-заклику піти у відставку) хочу сказати, що сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому – коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети"".

"Крім "жовтих жилетів" також варто згадати проблеми Франції, що періодично виникають із рухом BLM і мусульманські протести в Марселі і Ліоні.

Підсумувавши все це, Мінськ жестом доброї волі готовий запропонувати себе в якості універсального й такого, що довів свою ефективність переговорного майданчика – для мирної передачі влади будь-якій з вищеназваних груп".

"Друге. Як досвідчений політик – незрілому – хочу порадити панові Макрону поменше дивитися по сторонах, і замість цього зайнятися, нарешті, внутрішніми справами Франції".

"І нарешті, як людина хочу відзначити, що, як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон надто багато уваги приділяє одному з екс-кандидатів у президенти Білорусі. З урахуванням того, що цей екс-кандидат – дама, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті – у себе вдома".

Що передувало: Раніше президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю заявив, що Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

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