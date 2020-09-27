Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Франции Эммануэля Макрона "незрелым политиком" и посоветовал ему заняться внутренними делами Франции.

Источник: комментарий Лукашенко, переданный его пресс-секретарем белорусскому государственному агентству БЕЛТА в ответ на заявление Макрона о том, что Лукашенко должен уйти с должности

Дословно: "Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты"".

"Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп".

"Второе. Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции".

"И наконец, как человек хочу отметить, что, как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома".

Что предшествовало: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.

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