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Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Воскресенье, 27 сентября 2020, 23:49
БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Франции Эммануэля Макрона "незрелым политиком" и посоветовал ему заняться внутренними делами Франции.

Источник: комментарий Лукашенко, переданный его пресс-секретарем белорусскому государственному агентству БЕЛТА в ответ на заявление Макрона о том, что Лукашенко должен уйти с должности

Дословно: "Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты"".

"Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп".

"Второе. Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции".

"И наконец, как человек хочу отметить, что, как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома".

Что предшествовало: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа  проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко. Протестующие считают, что на выборах победила оппозиционный политик Светлана Тихановская, которая ради собственной безопасности была вынуждена уехать из Беларуси.
  • 23 сентября Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста.
  • Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Темы: ЛукашенкоФранцияБеларусь


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