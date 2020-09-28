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На Буковині не зменшується число нових хворих на коронавірус

Понеділок, 28 вересня 2020, 00:29

27 вересня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 104 осіб, добою раніше зафіксували 107 нових хворих. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук 

Деталі: У неділю обласна лабораторія перевірила на COVID-19 330 зразків, третина виявились позитивними. 

З початку пандемії в області зареєстрували 14113 випадків зараження. Вилікувались від захворювання вже 7991 осіб. За минулу добу одужали лише 32 людини. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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