На Буковині не зменшується число нових хворих на коронавірус
Понеділок, 28 вересня 2020, 00:29
27 вересня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 104 осіб, добою раніше зафіксували 107 нових хворих.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук
Деталі: У неділю обласна лабораторія перевірила на COVID-19 330 зразків, третина виявились позитивними.
З початку пандемії в області зареєстрували 14113 випадків зараження. Вилікувались від захворювання вже 7991 осіб. За минулу добу одужали лише 32 людини.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Нагадаємо:
- Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли.
Українська правда