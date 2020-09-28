На Буковине не уменьшается число новых больных коронавирусом

27 сентября в Черновицкой области коронавирус обнаружили в 104 человек, сутками ранее зафиксировали 107 новых больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук

Детали: В воскресенье областная лаборатория проверила на COVID-19 330 образцов, треть оказались позитивными.

С начала пандемии в области зарегистрировали 14113 случаев заражения. Вылечились от заболевания уже 7991 человек. За минувшие сутки выздоровели только 32 человека.

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