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На Буковине не уменьшается число новых больных коронавирусом

Понедельник, 28 сентября 2020, 00:29
На Буковине не уменьшается число новых больных коронавирусом

27 сентября в Черновицкой области коронавирус обнаружили в 104 человек, сутками ранее зафиксировали 107 новых больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук

Детали: В воскресенье областная лаборатория проверила на COVID-19 330 образцов, треть оказались позитивными.

С начала пандемии в области зарегистрировали 14113 случаев заражения. Вылечились от заболевания уже 7991 человек. За минувшие сутки выздоровели только 32 человека.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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