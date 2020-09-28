Рівненщина перетнула позначку у 12 тисяч випадків коронавірусу
Понеділок, 28 вересня 2020, 03:40
Станом на вечір 27 вересня у Рівненській області зареєстрували 12144 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: За інформацією на ту ж годину, число хворих на коронавірус в області зросло на 88 осіб. Найбільше нових випадків виявили у Дубенському районі. Вік хворих від 16 до 92 років.
За час пандемії на Рівненщині від ускладнень COVID-19 померла 161 людина.
Водночас одужали вже 9679 хворих. За останню добу вилікувались 76 жителів області. В роботі лабораторій області залишається 46 зразків.
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Нагадаємо:
- Протягом суботи, 26 вересня, в Україні виявили ще 3 130 випадків Covid-19, 56 заражених осіб померли.
Українська правда