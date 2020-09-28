Рівненщина перетнула позначку у 12 тисяч випадків коронавірусу

Станом на вечір 27 вересня у Рівненській області зареєстрували 12144 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: За інформацією на ту ж годину, число хворих на коронавірус в області зросло на 88 осіб. Найбільше нових випадків виявили у Дубенському районі. Вік хворих від 16 до 92 років.

За час пандемії на Рівненщині від ускладнень COVID-19 померла 161 людина.

Водночас одужали вже 9679 хворих. За останню добу вилікувались 76 жителів області. В роботі лабораторій області залишається 46 зразків.

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