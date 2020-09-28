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Ровенщина пересекла отметку в 12 тысяч случаев коронавируса

Понедельник, 28 сентября 2020, 03:29

По состоянию на вечер 27 сентября во Ровенской области зарегистрировали 12144 случаев заражения коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: По информации на тот же час, число больных коронавирусом в области выросло на 88 человек. Больше всего новых случаев обнаружили в Дубенском районе. Возраст больных от 16 до 92 лет.

За время пандемии в Ровенской от осложнений COVID-19 умер 161 человек.

В то же время выздоровели уже 9679 больных. За последние сутки вылечились 76 жителей области. В работе лабораторий области остается 46 образцов.

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Напомним: 

Украинская правда


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