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Пандемія забрала життя одного мільйона осіб

Понеділок, 28 вересня 2020, 05:00
Пандемія забрала життя одного мільйона осіб

Від ускладнень коронавірусу померли 1 мільйон 2 тисячі осіб. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: За останню добу кількість нових випадків зараження зросла на майже 252 тисячі. Прикре лідерство за добовим приростом хворих в Індії. За нею слідують США, Бразилія та Франція. В Аргентині за цей час підтвердили майже 9 тисяч заражень, у Росії та Колумбії – більше 7 тисяч.

Україна, вже традиційно, зберігає 15 позицію серед інших країн.

 

Загалом у світі зареєстрували 33,3 мільйона випадків коронавірусу. Наразі побороли хворобу 24,6 мільйона. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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