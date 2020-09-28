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Пандемия унесла жизни одного миллиона человек

Понедельник, 28 сентября 2020, 05:00

От осложнений коронавируса умерли 1 миллион 2 тысячи человек. Больше всего жертв зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За последние сутки количество новых случаев заражения выросло на почти 252 тысячи. Досадное лидерство по суточному приросту больных за Индией. За ней следуют США, Бразилия и Франция. В Аргентине за это время подтвердили почти 9 тысяч заражений, в России и Колумбии – более 7 тысяч.

Украина, уже традиционно, сохраняет 15 место среди других стран.

 

Всего в мире зарегистрировали 33,3 миллиона случаев коронавируса. Сейчас побороли болезнь 24,6 миллиона. Активными остаются 7,6 миллиона случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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