Ворог вів вогонь із гранатометів та кулемета – ООС

27 вересня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Опитного противник стріляв із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Також із стрілецької зброї найманці порушували "тишу" поблизу Шумів та Оріхового.

Бойових втрат та поранень серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 28 вересня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей не зафіксовано.