Враг вел огонь из гранатометов и пулемета – ООС
Понедельник, 28 сентября 2020, 07:40
27 сентября российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: У Опытного противник стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберного кулемета. Также из стрелкового оружия наемники нарушали "тишину" вблизи Шумов и Орехово.
Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей не зафиксировано.
Украинская правда