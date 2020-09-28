Враг вел огонь из гранатометов и пулемета – ООС

27 сентября российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Опытного противник стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберного кулемета. Также из стрелкового оружия наемники нарушали "тишину" вблизи Шумов и Орехово.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей не зафиксировано.