В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч
За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.
Джерело: дані РНБО та МОЗ
Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу нового типу виявили вже у 201 305 жителів України, з них 3 996 хворих померли, а 88 453 пацієнти одужали. Зараз на COVID-19 у країні хворіють 108 856 осіб.
За останню добу найгірша ситуація в Харківській області, у столиці та Київській області, в Одеській та Тернопільській областях. А в Дніпропетровській області ситуація покращилася (66 нових випадків, тоді як за добу 23 вересня було 298 випадків, з яких 242 випадки були у місті Дніпро).
У Харківській області в неділю коронавірус SARS CoV 2 підтвердили у 339 осіб, 2 хворих померли.
У Києві зафіксували 328 нових випадків і 8 летальних випадків. У Київській області – ще 140 нових випадків і 1 летальний.
В Одеській області – 203 нових хворих, 4 особи померли.
У Тернопільській області – 153 нових випадки, 3 летальних.
У Волинській області – 143 нових випадки, 1 летальний.
У Сумській області – 141 новий випадок, без втрат.
У Львівській області – 132 нових випадки, без жертв.
У Хмельницькій області – 125 нових випадків, 6 летальних.
У Житомирській області – 123 нових випадки, 2 летальних.
У Рівненській області – 113 нових випадків, без померлих.
У Запорізькій області – 110 нових випадків, без летальних.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу госпіталізували 472 людини.
З виявлених у цю неділю хворих було 164 дитини та 122 медпрацівника, а за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 13 244 дитини та 14 921 медпрацівник.
27 вересня було здійснено 20 312 тестувань, із них 16 533 методом ПЛР і 3 779 методом ІФА.