В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу нового типу виявили вже у 201 305 жителів України, з них 3 996 хворих померли, а 88 453 пацієнти одужали. Зараз на COVID-19 у країні хворіють 108 856 осіб.

За останню добу найгірша ситуація в Харківській області, у столиці та Київській області, в Одеській та Тернопільській областях. А в Дніпропетровській області ситуація покращилася (66 нових випадків, тоді як за добу 23 вересня було 298 випадків, з яких 242 випадки були у місті Дніпро).

У Харківській області в неділю коронавірус SARS CoV 2 підтвердили у 339 осіб, 2 хворих померли.

У Києві зафіксували 328 нових випадків і 8 летальних випадків. У Київській області – ще 140 нових випадків і 1 летальний.

В Одеській області – 203 нових хворих, 4 особи померли.

У Тернопільській області – 153 нових випадки, 3 летальних.

У Волинській області – 143 нових випадки, 1 летальний.

У Сумській області – 141 новий випадок, без втрат.

У Львівській області – 132 нових випадки, без жертв.

У Хмельницькій області – 125 нових випадків, 6 летальних.

У Житомирській області – 123 нових випадки, 2 летальних.

У Рівненській області – 113 нових випадків, без померлих.

У Запорізькій області – 110 нових випадків, без летальних.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу госпіталізували 472 людини.

З виявлених у цю неділю хворих було 164 дитини та 122 медпрацівника, а за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 13 244 дитини та 14 921 медпрацівник.

27 вересня було здійснено 20 312 тестувань, із них 16 533 методом ПЛР і 3 779 методом ІФА.