В Украине 2671 новый больной с COVID, количество умерших подбирается к 4 тысячам

За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье; госпитализировали 472 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь нового типа обнаружили уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. Сейчас COVID-19 в стране болеют 108 856 человек.

За последние сутки самая плохая ситуация в Харьковской области, в столице и Киевской области, в Одесской и Тернопольской областях. А в Днепропетровской области ситуация улучшилась (66 новых случаев, тогда как за сутки 23 сентября было 298 случаев, из которых 242 случая были в городе Днепр).

В Харьковской области в воскресенье коронавирус SARS CoV 2 подтвердили у 339 человек, 2 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 328 новых случаев и 8 летальных случаев. В Киевской области – еще 140 новых случаев и 1 летальный.

В Одесской области – 203 новых больных, 4 человека умерли.

В Тернопольской области – 153 новых случая, 3 летальных.

В Волынской области – 143 новых случая, 1 летальный.

В Сумской области – 141 новый случай, без потерь.

Во Львовской области – 132 новых случая, без жертв.

В Хмельницкой области – 125 новых случаев, 6 летальных.

В Житомирской области – 123 новых случая, 2 летальных.

В Ровенской области – 113 новых случаев, без погибших.

В Запорожской области – 110 новых случаев, без летальных.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки госпитализировали 472 человека.

Из обнаруженных в это воскресенье больных было 164 ребенка и 122 медработника, а за все время пандемии COVID-19 заболели 13 244 ребенка и 14 921 медработник.

27 сентября был сделано 20 312 тестирований, из них 16 533 методом ПЦР и 3 779 методом ИФА.