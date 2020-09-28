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В Украине 2671 новый больной с COVID, количество умерших подбирается к 4 тысячам

Понедельник, 28 сентября 2020, 09:00

За сутки 27 сентября в Украине диагноз COVID-19 установили 2 671 человеку, 37 больных умерли от осложнений, 571 человека признали выздоровевшим в воскресенье.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь нового типа обнаружили уже у 201 305 жителей Украины, из них 3 996 больных умерли, а 88 453 пациента выздоровели. Сейчас COVID-19 в стране болеют 108 856 человек.

За последние сутки самая плохая ситуация в Харьковской области, в столице и Киевской области, в Одесской и Тернопольской областях. А в Днепропетровской области ситуация, судя по статистике, улучшилась.

В Харьковской области в воскресенье коронавирус SARS CoV 2 подтвердили у 339 человек, 2 больных умерли.

В Киеве зафиксировали 328 новых случаев и 8 летальных случаев. В Киевской области – еще 140 новых случаев и 1 летальный.

В Одесской области – 203 новых больных, 4 человека умерли.

 

Обновляется…

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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