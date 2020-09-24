Стрибок захворюваності на COVID у Дніпрі Степанов пов’язав із Днем міста

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що щоденна кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у Дніпропетровській області зросла через святкування Дня міста Дніпра.

Джерело: Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні у нас серед лідерів по захворюваності – Дніпропетровська область: 298 випадки, з яких 242 випадки – це саме місто Дніпро.

Проаналізували. У нас немає, в тому числі у місті Дніпро, спалахів у якомусь гуртожитку чи на підприємстві. Це загальна кількість людей, які захворіли у місті Дніпро. І по зверненнях ми бачимо, що в Дніпропетровській області і в місті Дніпро починається зростання кількості захворівших.

Я думаю, що не дуже складно провести ланцюг – з точки зору святкування, проведення масових заходів, які відбувалися. І це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із основних чинників розповсюдження коронавірусної хвороби.

Будь-які масові заходи, де є велика кількість людей, які проводяться з недотриманням заходів епідемічної безпеки, з недотриманням дистанції і всього решта – і такі речі, як святкування Дня міста або те свято, яке ми бачили в Запоріжжі (музичний фестиваль – ред.) – воно все буде призводити до зростання кількості захворівших. При чому зростання достатньо миттєвого.

Деталі: Голова МОЗ звернувся до представників місцевої влади: аналітика показує, що проведення масових заходів призводить до зростання випадків захворювання на COVID-19 – і треба думати про здоров’я виборців, а не про "політичні речі", тобто вибори.

Степанов також нагадав, що масові заходи заборонені карантинними обмеженнями.

Довідка: 12 вересня місто Дніпро відсвяткувало свій 244-й "день народження", з нагоди Дня міста були заплановані розважальні програми та концерт.

2 вересня був День міста Одеса: "перлина біля моря" бучно відзначала 226 -ту річницю від дня заснування. Степанов критикував це.

19-20 вересня у Запоріжжі пройшов фестиваль "Khortytsia Freedom-2020", на якому заспівали багато гуртів та виконавців: зокрема, Сергій Бабкін, Тарас Чубай із "Плачем Єремії", "Ляпіс 98", "ДахаБраха". А на 10-14 жовтня у Запоріжжі заплановані гуляння до 250-річчя міста.

Нагадаємо: 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня і доповнив постанову від 22 липня: навіть у "зеленій зоні" епідемічної небезпеки заборонив діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, роботу розважальних закладів, нічних клубів, проведення дискотек, а також проведення концертів – "окрім тих, які проводяться закладами культури, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності".