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Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

Понеділок, 28 вересня 2020, 10:16

З понеділка, з опівночі 28 вересня, набули чинності карантинні обмеження відповідно до нового поділу на зони епідемічної небезпеки, у Міністерстві охорони здоров’я говорять про дієвість жорсткіших  обмежень для "червоних зон".  

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок

Пряма мова Степанова: "Міста, які перебували у червоному рівні епідемічної небезпеки (з 14 вересня – ред.), 12 міст і районів вийшли з червоного  рівня – і в багатьох із них було суттєве покращення епідемічної ситуації у зв’язку з тими обмеженнями, які діяли.

Ну, наприклад, у місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 000 населення. Або міста Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 000 населення. Така ситуація у нас відбувалася по всіх районах і містах – і ми бачимо дієвість цих заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусної хвороби".

Деталі: З понеділка, 28 вересня, до "червоної зони" віднесено лише Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

Нові додаткові обмеження, що вступили у дію з опівночі 28 вересня, будуть стосуватися роботи закладів харчування, фітнес- і спорт-центрів, роботи громадського транспорту, посилення заходів безпеки у навчальних закладах.  

До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки комісія ТЕБ та НС у минулий четвер, 24 вересня, віднесла 111 адміністративних одиниць. Це на 26 одиниць більше, ніж минулого тижня, сказав Степанов.

Відповідні "помаранчевій зоні" обмеження набувають чинності, зокрема, в Івано-Франківську, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях.

 

Поділ України на епідемічні зони від 24.09.2020

КМУ

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) при встановлення зон епдіемінчої небезпеки враховує захворюваність на 100 000 мешканців за останні 14 днів і зайнятість ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях, які для них виділені.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ


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