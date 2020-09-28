Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

Понеділок, 28 вересня 2020, 10:16
Степанов розповів, як червоним зонам допомогли жорсткіші обмеження

З понеділка, з опівночі 28 вересня, набули чинності карантинні обмеження відповідно до нового поділу на зони епідемічної небезпеки, у Міністерстві охорони здоров’я говорять про дієвість жорсткіших  обмежень для "червоних зон".  

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок

Пряма мова Степанова: "Міста, які перебували у червоному рівні епідемічної небезпеки (з 14 вересня – ред.), 12 міст і районів вийшли з червоного  рівня – і в багатьох із них було суттєве покращення епідемічної ситуації у зв’язку з тими обмеженнями, які діяли.

Ну, наприклад, у місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 000 населення. Або міста Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 000 населення. Така ситуація у нас відбувалася по всіх районах і містах – і ми бачимо дієвість цих заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусної хвороби".

Деталі: З понеділка, 28 вересня, до "червоної зони" віднесено лише Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

Нові додаткові обмеження, що вступили у дію з опівночі 28 вересня, будуть стосуватися роботи закладів харчування, фітнес- і спорт-центрів, роботи громадського транспорту, посилення заходів безпеки у навчальних закладах.  

До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки комісія ТЕБ та НС у минулий четвер, 24 вересня, віднесла 111 адміністративних одиниць. Це на 26 одиниць більше, ніж минулого тижня, сказав Степанов.

Відповідні "помаранчевій зоні" обмеження набувають чинності, зокрема, в Івано-Франківську, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях.

 

Поділ України на епідемічні зони від 24.09.2020

КМУ

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) при встановлення зон епдіемінчої небезпеки враховує захворюваність на 100 000 мешканців за останні 14 днів і зайнятість ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях, які для них виділені.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: