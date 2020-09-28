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Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения

Понедельник, 28 сентября 2020, 10:16
Степанов рассказал, как красным зонам помогли более жесткие ограничения

С понедельника, с полуночи 28 сентября, вступили в силу карантинные ограничения в соответствии с новым разделением на зоны эпидемической опасности, в Министерстве здравоохранения говорят о действенности жестких ограничений для "красных зон".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Прямая речь Степанова: "Города, находившиеся в красном уровне эпидемической опасности (с 14 сентября – ред.), 12 городов и районов вышли из красного уровня – и у многих из них было существенное улучшение эпидемической ситуации в связи с теми ограничениями, которые действовали.

Ну, например, в городе Чоп Закарпатской области заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 000 населения. Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 000 населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – ​и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни".

Детали: С понедельника, 28 сентября, к "красной зоне" относится только Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Новые дополнительные ограничения, вступившие в действие с полуночи 28 сентября, будут касаться работы заведений питания, фитнес- и спорт-центров, работы общественного транспорта, усиления мер безопасности в учебных заведениях.

К оранжевому уровню эпидемической опасности комиссия ТЭБ и ЧС в минувший четверг, 24 сентября, отнесла 111 административных единиц. Это на 26 единиц больше, чем на прошлой неделе, сказал Степанов.

Соответствующие "оранжевой зоне" ограничения вступают в силу, в частности, в Ивано-Франковске, Ужгороде, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черновцах.

 
Разделение Украины на эпидемические зоны от 24.09.2020
КМУ

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) при установлении зон эпидемической опасности учитывает заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней и занятость коек больными COVID-19 в больницах, которые для них выделены.

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Минздрав
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