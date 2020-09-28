На міського голову Ужгорода йдуть мер і двоє його "клонів"
Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Ужгорода трьох тезок, серед них і чинний глава міста Богдан Андріїв.
Джерело: громадська мережа "ОПОРА"
Дослівно: "23 вересня Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на міського голову Ужгорода Богдана Євстафійовича Андріїва, який наразі є чинним міським головою Ужгорода, а також Богдана Михайловича Андріїва та Богдана Ярославовича Андріїва.
Усі троє кандидатів балотуються як самовисуванці".
Деталі: Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Тоді суб’єктом його висування була партія "Відродження". На місцевих виборах 25 жовтня він буде балотуватись як самовисуванець.
В ОПОРІ додали, що не змогли знайти публічної інформації про політичну або ж громадську діяльність інших двох Богданів Андріївих.
Нагадаємо:
- 23 вересня Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.