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В Ужгороді на виборах зареєстрували мера міста і двох його тезок

Понеділок, 28 вересня 2020, 11:36

Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Ужгорода трьох тезок, серед них і чинний глава міста Богдан Андріїв.

Джерело: громадська мережа "ОПОРА"

Дослівно: "23 вересня Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на міського голову Ужгорода Богдана Євстафійовича Андріїва, який наразі є чинним міським головою Ужгорода, а також Богдана Михайловича Андріїва та Богдана Ярославовича Андріїва.

Усі троє кандидатів балотуються як самовисуванці". 

Деталі: Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Тоді суб’єктом його висування була партія "Відродження". На місцевих виборах 25 жовтня він буде балотуватись як самовисуванець.

В ОПОРІ додали, що не змогли знайти публічної інформації про політичну або ж громадську діяльність інших двох Богданів Андріївих.

Нагадаємо: 

  • 23 вересня Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.

Українська правда
Теми: Ужгородмісцева владавибори


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