Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду міського голови Ужгорода трьох тезок, серед них і чинний глава міста Богдан Андріїв.

Джерело: громадська мережа "ОПОРА"

Дослівно: "23 вересня Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на міського голову Ужгорода Богдана Євстафійовича Андріїва, який наразі є чинним міським головою Ужгорода, а також Богдана Михайловича Андріїва та Богдана Ярославовича Андріїва.

Усі троє кандидатів балотуються як самовисуванці".

Деталі: Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Тоді суб’єктом його висування була партія "Відродження". На місцевих виборах 25 жовтня він буде балотуватись як самовисуванець.

В ОПОРІ додали, що не змогли знайти публічної інформації про політичну або ж громадську діяльність інших двох Богданів Андріївих.

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