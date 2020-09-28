На городского главу Ужгорода идут мэр и два его "клона"

Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность городского председателя Ужгорода трех тезок, среди них и действующий глава города Богдан Андреев.

Источник: общественная сеть "Опора"

Дословно: "23 сентября Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на мэра Ужгорода Богдана Евстафьевича Андреева, который сейчас является действующим городским головой Ужгорода, а также Богдана Михайловича Андреева и Богдана Ярославовича Андреева.

Все трое кандидатов баллотируются как самовыдвиженцы".

Детали: Богдан Евстафьевич Андреев занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом его выдвижения была партия "Возрождение". На местных выборах 25 октября он будет баллотироваться как самовыдвиженец.

В ОПОРЕ добавили, что не смогли найти публичной информации о политической или общественной деятельности других двух Богданов Андреевых.

Напомним: