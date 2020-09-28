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Вісім киян померли від коронавірусу за добу

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:18
Фото rivnenews.com.ua

У столичних лікарнях перебуває 1150 хворих на коронавірус, із них 258 пацієнтів – у важкому стані, за минулу добу COVID-19 підтвердили у ще 328 жителів Києва, 8 осіб померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили ще 328 хворих на коронавірус. 8 випадків – летальних. 

У стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів – у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих – під апаратами ШВЛ".

Деталі: Серед нових хворих за добу 164 жінки віком від 18 до 87 років, 128 чоловіків віком від 18 до 92 років, 21 дівчинка від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

43 людей госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (66), Оболонському (52), Деснянському і Дніпровському (по 39) районах.

Станом на 28 вересня у столиці уже 22 143 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За період пандемії від вірусу померли 369 киян. Подолали хворобу 6 505 мешканців Києва (з них 23 за минулу добу).    

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Передісторія:

  • За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


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