Восемь киевлян умерли от коронавируса за сутки

В столичных больницах находится 1150 больных коронавирусом, из них 258 пациентов – в тяжелом состоянии, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у еще 328 жителей Киева, 8 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев – летальных.

В стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов – в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ".

Детали: Среди новых больных за сутки 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

43 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (66), Оболонском (52), Деснянском и Днепровском (по 39) районах.

По состоянию на 28 сентября в столице уже 22 143 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За период пандемии от вируса умерли 369 киевлян. Преодолели болезнь 6505 жителей Киева (из них 23 за минувшие сутки).

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