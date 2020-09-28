Засипати тюремників листами: Тихановська закликала всіх білорусів писати політв'язням

Один з лідерів протесту Світлана Тихановська закликала всіх білорусів писати політв'язням - щоб співробітники в'язниць побачили: противників режиму Олександра Лукашенка - більшість.

Джерело: Тихановська, яку цитує "Пул Первой"

Деталі: Тихановська від імені білоруського народу і представників країн ЄС закликала режим звільнити політичних ув'язнених.

Пряма мова: "І якщо люди з системи не хочуть слухати і не відчувають, що нас - більшість, давайте допоможемо їм це зрозуміти.

Постійно пишіть листи політв'язням, щоб у працівників в'язниць не залишилося часу ні на що, крім читання ваших послань. Не переживайте про те, що ви не знайомі особисто або що вам нічого повідомити адресату, - повірте, він буде радий будь-якому вашому листу або листівці.

Для початку напишіть сам текст листа, знайдіть найближчого відділення пошти, купіть конверт з маркою і підпишіть його. Всі адреси політв'язнів є на сайті правозахисного центру "Весна" і доступні через VPN. Вкладіть додатковий лист і конверт з маркою, щоб ви змогли отримати відповідь. Можете сфотографувати штрих-коди на конвертах, тоді на сайті "Белпошта" вийде відстежити відправлення. Якщо ви не можете написати від руки або відправити лист самостійно - скористайтеся сервісом "Письмо.бел".

Пишіть якомога частіше і якомога більшій кількості людей. Давайте відправимо політв'язням стільки листів, щоб і вони, і навіть цензори відчули нашу солідарність. Листи з волі - це важливий капітал. Чим більше послань отримує людина, тим більш значущою її вважають навіть співробітники місць відбування покарань - адже вони бачать: разом ми - сила".

Деталі: Тихановська нагадує, що 21 вересня суд залишив під вартою одного з лідерів білоруської протесту Марію Колесникову. Марія продовжує перебувати у в'язниці за абсурдним звинуваченням в неіснуючих закликах, нібито спрямованих проти національної безпеки.

Організація "Міжнародна амністія" визнала Колесникову в'язнем совісті, ООН вимагає звільнити її. Її утримання незаконне, як і ув'язнення членів Координаційної ради, правозахисників, лідерів протесту, адвоката Максима Знака, який тримає голодування, претендентів на пост президента Віктора Бабарико та Сергія Тихановського.

Нагадаємо: Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка білоруси вийшли на чергові акції протесту та проводили стихійну "інавгурацію Тихановської".

27 вересня Міністерство внутрішніх справ Білорусі зафіксувало 22 акції протесту у всіх обласних центрах. Силовики підтвердили затримання 350 протестувальників, правоохоронці заявляють про 380 затриманих.

Представники білоруської еміграції Європи, США та Канади провели акції солідарності з білоруським народом 27 вересня, деякі з яких носили формат "народних інавгураці".

Що передувало: Координаційна рада закликала білоруський народ до безстрокової непокори проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який фальсифікував вибори, та не випускає владу в країні вже 26 років.