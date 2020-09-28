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Засыпать тюремщиков письмами: Тихановская призвала всех беларусов писать политзаключённым

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:19
Засыпать тюремщиков письмами: Тихановская призвала всех беларусов писать политзаключённым

Один из лидеров протеста Светлана Тихановская призвала всех беларусов писать политзаключённым – чтобы сотрудники тюрем увидели: противников режима Александра Лукашенко – большинство.

Источник: Тихановская, которую цитирует "Пул Первой"

Детали: Тихановская от имени беларусского народа и представителей стран ЕС призывала режим освободить политических заключённых.

Прямая речь: "И если люди из системы не хотят слушать и не чувствуют, что нас – большинство, давайте поможем им это понять.

Постоянно пишите письма политзаключённым, чтобы у работников тюрем не осталось времени ни на что, кроме чтения ваших посланий. Не переживайте о том, что вы не знакомы лично или что вам нечего сообщить адресату, – поверьте, он будет рад любому вашему письму или открытке.

Для начала напишите сам текст письма, найдите ближайшее отделение почты, купите конверт с маркой и подпишите его. Все адреса политзаключённых есть на сайте правозащитного центра "Весна" и доступны через VPN. Вложите дополнительный лист и конверт с маркой, чтобы вы смогли получить ответ. Можете сфотографировать штрих-коды на конвертах, тогда на сайте "Белпочты" получится отследить отправления. Если вы не можете написать от руки или отправить письмо самостоятельно – воспользуйтесь сервисом "Письмо.бел".

Пишите как можно чаще и как можно большему количеству человек. Давайте отправим политзаключённым столько писем, чтобы и они, и даже цензоры почувствовали нашу солидарность. Письма с воли – это важный капитал. Чем больше посланий получает человек, тем более значимым его считают даже сотрудники мест отбывания наказаний — ведь они видят: вместе мы – сила".

Детали: Тихановская напоминает, что 21 сентября суд оставил под стражей одного из лидеров беларусского протеста Марию Колесникову. Мария продолжает находиться в тюрьме по абсурдному обвинению в несуществующих призывах, якобы направленных против национальной безопасности.

Организация "Международная амнистия" признала Колесникову узницей совести, ООН требует освободить её. Ее удержание незаконно, как и заключение членов Координационного совета, правозащитников, лидеров протеста, держащего голодовку адвоката Максима Знака, претендентов на пост президента Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

Напомним: После тайной инаугурации Александра Лукашенко беларусы вышли на очередные акции протеста и проводили стихийную "инаугурацию Тихановской".

27 сентября Министерство внутренних дел Беларуси зафиксировало 22 акции протеста во всех областных центрах. Силовики подтвердили задержание 350 протестующих, правоохранители заявляют о 380 задержанных.

Представители белорусской эмиграции Европы, США и Канады провели акции солидарности с белорусским народом 27 сентября, некоторые из которых носили формат "народных инаугураций".

Что предшествовало: Координационный совет призвал белорусский народ к бессрочному неповиновению против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который фальсифицировал выборы, и не выпускает власть в стране уже 26 лет.

Темы: Беларусь
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