Актор Єфремов розкаявся в п'яному ДТП і заявив про тиск адвоката – суд
Російський артист театру і кіно Михайло Єфремов, засуджений до 8 років колонії у справі про смертельне ДТП у центрі Москви, подав власну апеляційну скаргу на вирок.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Пресненського суду Москви
Дослівно суд: "Єфремов у своїй апеляційній скарзі вказує, що розкаюється у скоєному, визнає себе винним, і що його позиція була обумовлена тиском адвоката Пашаєва. Просить пом'якшити вирок".
Деталі: У суді додали, що сам адвокат Ельман Пашаєв також подав скаргу на вирок, в якій просить скасувати підсумкове рішення суду і направити справу в прокуратуру для подальшого додаткового розслідування.
Ще один колишній адвокат актора – Єлизавета Шаргородська – також подала скаргу на вирок і просить скасувати його, пом'якшивши покарання Єфремову і змінивши вид виправної установи на колонію-поселення.
Передісторія:
- 8 червня на Садовому кільці в Москві автомобіль Єфремова в'їхав фургон, в результаті чого водій фургона Сергій Захаров загинув. На момент ДТП артист перебував у стані сп'яніння, а його джип, як встановило слідство, був справний.
- 8 вересня Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.