Актор Єфремов розкаявся в п'яному ДТП і заявив про тиск адвоката – суд

Російський артист театру і кіно Михайло Єфремов, засуджений до 8 років колонії у справі про смертельне ДТП у центрі Москви, подав власну апеляційну скаргу на вирок.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Пресненського суду Москви

Дослівно суд: "Єфремов у своїй апеляційній скарзі вказує, що розкаюється у скоєному, визнає себе винним, і що його позиція була обумовлена ​​тиском адвоката Пашаєва. Просить пом'якшити вирок".

Деталі: У суді додали, що сам адвокат Ельман Пашаєв також подав скаргу на вирок, в якій просить скасувати підсумкове рішення суду і направити справу в прокуратуру для подальшого додаткового розслідування.

Ще один колишній адвокат актора – Єлизавета Шаргородська – також подала скаргу на вирок і просить скасувати його, пом'якшивши покарання Єфремову і змінивши вид виправної установи на колонію-поселення.

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