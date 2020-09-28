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Актер Ефремов раскаялся в пьяном ДТП и заявил о давлении адвоката – суд

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:02
Актер Ефремов раскаялся в пьяном ДТП и заявил о давлении адвоката – суд
Фото mk.ru

Российский артист театра и кино Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, подал собственную апелляционную жалобу на приговор.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы

Дословно суд: "Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным, и что его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Просит смягчить приговор".

Детали: В суде добавили, что сам адвокат Эльман Пашаев также подал жалобу на приговор, в которой просит отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру для последующего дополнительного расследования.

Еще один бывший адвокат актера – Елизавета Шаргородская – также подала жалобу на приговор и просит отменить его, смягчив наказание Ефремову и изменив вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Предыстория:

  • 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова въехал фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров погиб. Во время ДТП артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
  • 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

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Темы: РосcияДТПсуд
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