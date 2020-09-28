Актер Ефремов раскаялся в пьяном ДТП и заявил о давлении адвоката – суд
Российский артист театра и кино Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, подал собственную апелляционную жалобу на приговор.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы
Дословно суд: "Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным, и что его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Просит смягчить приговор".
Детали: В суде добавили, что сам адвокат Эльман Пашаев также подал жалобу на приговор, в которой просит отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру для последующего дополнительного расследования.
Еще один бывший адвокат актера – Елизавета Шаргородская – также подала жалобу на приговор и просит отменить его, смягчив наказание Ефремову и изменив вид исправительного учреждения на колонию-поселение.
Предыстория:
- 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова въехал фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров погиб. Во время ДТП артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
- 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.