Актер Ефремов раскаялся в пьяном ДТП и заявил о давлении адвоката – суд

Российский артист театра и кино Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, подал собственную апелляционную жалобу на приговор.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы

Дословно суд: "Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным, и что его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Просит смягчить приговор".



Детали: В суде добавили, что сам адвокат Эльман Пашаев также подал жалобу на приговор, в которой просит отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру для последующего дополнительного расследования.



Еще один бывший адвокат актера – Елизавета Шаргородская – также подала жалобу на приговор и просит отменить его, смягчив наказание Ефремову и изменив вид исправительного учреждения на колонию-поселение.



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