Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Коломиї уже майже 200 постраждалих від спалаху кишкової інфекції. Винен салат "Дружба"

Понеділок, 28 вересня 2020, 15:09

Після вживання їжі в їдальні Коломиї на Івано-Франківщині 194 людини постраждали від гострої кишкової інфекції.

Джерело: повідомлення Центру громадського здоров’я

Дослівно: "194 людини постраждали внаслідок спалаху ГКІ на Івано-Франківщині. Стаціонарного лікування потребували 59 осіб. Усі постраждалі – дорослі. Кількість постраждалих з 26.09 зросла на 70 осіб".

Деталі: Після інциденту було проведено епідрозслідування, яке встановило, що спільними продуктами харчування для всіх потерпілих були салат "Дружба" (сирок плавлений, морква, грінки, часник, майонез), бульйон курячий з локшиною, гречка, ковбаски в соусі, хліб, чай.

Вказується, що працівники Держпродспоживслужби проводять перевірки постачальників та виробників харчових продуктів, які були використані для приготування цих страв.

Що цьому передувало: У п’ятницю 25 вересня ДСНС повідомила, що 101 людина отруїлася у результаті вживання їжі у їдальні Коломиї, що в Івано-Франківській області.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківськмедициназдоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Івано-Франківськ
У Франківську сталася стрілянина, є поранений
Суд відправив під нічний домашній арешт офіцера НГУ, який знущався над військовими
ДБР виявило нові факти знущання офіцера НГУ над військовими: допитують свідків
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: