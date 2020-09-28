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В Коломиї уже майже 200 постраждалих від спалаху кишкової інфекції. Винен салат "Дружба"

Понеділок, 28 вересня 2020, 15:09

Після вживання їжі в їдальні Коломиї на Івано-Франківщині 194 людини постраждали від гострої кишкової інфекції.

Джерело: повідомлення Центру громадського здоров’я

Дослівно: "194 людини постраждали внаслідок спалаху ГКІ на Івано-Франківщині. Стаціонарного лікування потребували 59 осіб. Усі постраждалі – дорослі. Кількість постраждалих з 26.09 зросла на 70 осіб".

Деталі: Після інциденту було проведено епідрозслідування, яке встановило, що спільними продуктами харчування для всіх потерпілих були салат "Дружба" (сирок плавлений, морква, грінки, часник, майонез), бульйон курячий з локшиною, гречка, ковбаски в соусі, хліб, чай.

Вказується, що працівники Держпродспоживслужби проводять перевірки постачальників та виробників харчових продуктів, які були використані для приготування цих страв.

Що цьому передувало: У п’ятницю 25 вересня ДСНС повідомила, що 101 людина отруїлася у результаті вживання їжі у їдальні Коломиї, що в Івано-Франківській області.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськмедициназдоров'я


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