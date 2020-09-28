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В Коломыи уже почти 200 пострадавших от кишечной инфекции. Виновен салат "Дружба"

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:09

После употребления еды в столовой Коломыи на Ивано-Франковщине 194 человека пострадали от острой кишечной инфекции.

Источник: сообщение Центра общественного здоровья

Дословно: "194 человека пострадали в результате вспышки ОКИ на Ивано-Франковщине. Стационарного лечения нуждались 59 человек. Все пострадавшие - взрослые. Число пострадавших с 26.09 выросло на 70 человек".

Детали: После инцидента было проведено эпидрасследование, которое установило, что общими продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Указывается, что работники Госпродпотребслужбы проводят проверки поставщиков и производителей продуктов питания, которые были использованы для приготовления этих блюд.

Что этому предшествовало: В пятницу 25 ДСНС сообщила, что 101 человек отравился в результате употребления пищи в столовой Коломыи Ивано-Франковской области.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковскмедициназдоровье
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