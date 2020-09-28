Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Коломыи уже почти 200 пострадавших от кишечной инфекции. Виновен салат "Дружба"

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:09

После употребления еды в столовой Коломыи на Ивано-Франковщине 194 человека пострадали от острой кишечной инфекции.

Источник: сообщение Центра общественного здоровья

Дословно: "194 человека пострадали в результате вспышки ОКИ на Ивано-Франковщине. Стационарного лечения нуждались 59 человек. Все пострадавшие - взрослые. Число пострадавших с 26.09 выросло на 70 человек".

Детали: После инцидента было проведено эпидрасследование, которое установило, что общими продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Указывается, что работники Госпродпотребслужбы проводят проверки поставщиков и производителей продуктов питания, которые были использованы для приготовления этих блюд.

Что этому предшествовало: В пятницу 25 ДСНС сообщила, что 101 человек отравился в результате употребления пищи в столовой Коломыи Ивано-Франковской области.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскмедициназдоровье


powered by lun.ua
Главное сегодня

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения

В Украине 2671 новый больной с COVID, количество умерших подбирается к 4 тысячам

Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы, число погибших возросло

Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Все новости...
Ивано-Франковск
Власти Франковска проголосовали за открытие школ: ссылаются на Конституцию
Франковск застрял в красной зоне: мэр сообщил, как будут работать школы и садики
Франковский горсовет обжаловал в суде деление Украины на эпидемические зоны
Последние новости
16:05
У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ
15:57
Экс-главу СБУ Смешко зарегистрировали кандидатом в мэры Киева
15:39
Кабмин привлечет 6 миллионов евро от Еврокомиссии на ядерную безопасность
15:32
"ЕС – не банкомат": в Брюсселе объяснили удаление фразы из статьи Борреля
15:29
Глава пассажирских перевозок "Укрзализныци" увольняется
15:28
Заместитель Авакова считает, что нужно обнародовать записи разговоров пилотов Ан-26 перед аварией
15:27
Глава правления УЗ о кражах: Будем бороться открыто
15:25
В ЕС предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе
15:22
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании нацоператора табачных изделий
15:09
В Коломыи уже почти 200 пострадавших от кишечной инфекции. Виновен салат "Дружба"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!