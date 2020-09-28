Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція закликає не платити викрадачам за повернення свого автомобіля

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:20
Поліція закликає не платити викрадачам за повернення свого автомобіля

Власники заплатили викрадачам винагороди за повернення 29 автомобілів з початку року, при цьому в Міністерстві внутрішніх справ закликають не робити цього.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Геращенко: "Такі ваші дії (виплата винагороди автовикрадачам для повернення викраденого автомобіля – ред.), на жаль, стимулюють ринок викрадення автомобілів".

Деталі: Водночас начальник департаменту карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський розповів, що у цьому році власникам автомобілів повернули за винагороду 29 автомобілів престижних марок.

Він також повідомив, що найбільш викрадаються в Україні автомобіль - це Lexus, також часто викрадають автомобілів марок Hyundai, Кіа, Mazda, Honda, рідше - європейських виробників.

Передісторія:

  • 22 вересня президент Владимир Зеленский підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: