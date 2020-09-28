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Полиция призывает не платить похитителям за возвращение своего автомобиля

Понедельник, 28 сентября 2020, 16:20
Полиция призывает не платить похитителям за возвращение своего автомобиля

Владельцы заплатили похитителям вознаграждения за возврат 29 автомобилей с начала года, при этом в Министерстве внутренних дел призывают не делать этого.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Геращенко: "Такие ваши действия (выплата вознаграждения автоугонщиков для возвращения похищенного автомобиля - ред.), к сожалению, стимулируют рынок угона автомобилей".

Детали: В то же время начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский рассказал, что в этом году владельцам автомобилей вернули за вознаграждение 29 автомобилей престижных марок.

Он также сообщил, что наиболее угоняемых автомобилей в Украине автомобиль - это Lexus, также часто похищают автомобилей марок Hyundai, Киа, Mazda, Honda, реже - европейских производителей.

Предыстория:

  • 22 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон, которым усиливается ответственность за похищение авто. В частности, исключается наказание в виде штрафа.

Темы: полицияавто
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