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Тихановська виступає за точкові, а не загальні санкції проти режиму Лукашенка

Понеділок, 28 вересня 2020, 17:45

Один з лідерів білоруського протесту Світлана Тихановська заявила, що підтримуває не галузеві, а точкові і персональні санкції щодо режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: Тихановська, яку цитує "Пул Першої"

Пряма мова: "Я не пропоную вводити загальні, галузеві економічні санкції. Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди. Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка".

Теми: Білорусь


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