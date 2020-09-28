Тихановська виступає за точкові, а не загальні санкції проти режиму Лукашенка

Один з лідерів білоруського протесту Світлана Тихановська заявила, що підтримуває не галузеві, а точкові і персональні санкції щодо режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: Тихановська, яку цитує "Пул Першої"

Пряма мова: "Я не пропоную вводити загальні, галузеві економічні санкції. Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди. Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка".