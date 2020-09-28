Тихановская выступает за точечные, а не общие санкции против режима Лукашенко
Один из лидеров белорусского протеста Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а точечные и персональные санкции относительно режима Александра Лукашенко.
Источник: Тихановская, которую цитирует "Пул Первой"
Прямая речь: "Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко".
Напомним: Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.