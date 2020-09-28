Білоруський опозиціонер Знак припинив голодування: воно тривало десять днів

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції, адвокат Максим Знак, який оголосив голодування в СІЗО № 1 в Мінську, поступово відновлює прийом їжі.

Джерело: адвокат Знака Дмитро Лаєвський, якого цитує tut.by

Пряма мова Лаєвського: "У вихідні Максим почав підготовку до виходу з голодування. Сьогодні в СІЗО прийнята медична передача з підтримуючими засобами. Зараз Максим поступово відновлює прийом їжі".

Передісторія: Білоруські правоохоронці пред'явили звинувачення Знаку. На знак незгоди він оголосив голодування.

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